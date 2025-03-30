نتانياهو: الضغط العسكري على حماس "فعال"

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد أن الضغط العسكري المكثف على حماس في قطاع غزة "فعال"، مشددا على ضرورة أن تسلم الحركة الفلسطينية سلاحها.



وقال نتانياهو في مستهل اجتماع لمجلس الوزراء "في ما يتعلق بحماس في غزة فإن الضغط العسكري فعال نحن نتفاوض تحت النيران، ونرى تصدعات بدأت تظهر" في مطالب الحركة في المفاوضات.



وأضاف "على حماس تسليم سلاحها... وسيُسمح لقادتها بالمغادرة"، رافضا الاتهامات بأن إسرائيل ترفض الدخول في مفاوضات تهدف إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن.



