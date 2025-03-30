البابا يصلي من أجل البلدان الغارقة في النزاعات ومنها لبنان.. داعيا إلى اعتبار الصوم "فترة شفاء"

دعا البابا فرنسيس الذي يتعافى من التهاب حاد في الرئتين الأحد إلى اعتبار الصيام "فترة شفاء"، رافعا الصلوات على نيّة المناطق التي تشهد نزاعات، مثل الأراضي الفلسطينية ولبنان وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية، فضلا عن بورما المنكوبة إثر زلزال قويّ.



وللأحد السابع على التوالي، غاب الحبر الأعظم عن صلاة التبشير الملائكي التي يتلوها من نافذة القصر المطلّ على ساحة القدّيس بطرس، موجّها رسالة خطّية إلى المصلّين.



وجاء في الرسالة "أصدقائي الأعزّاء، دعونا نعيش هذا الصيام كفترة شفاء"، مضيفا "أنا أيضا أعيشه على هذا النحو في روحي وجسدي" ولافتا إلى أن "الضعف والمرض هما من التجارب التي نتشاركها جميعا".

