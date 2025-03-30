أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه

#عاجل 🔸قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين في ختام تمرين فرقتيْن عسكريتيْن على الحدود اللبنانية: نعمل وسنواصل العمل لرصد واحباط كل تخطيط ونية ولن نسمح لحزب الله الإرهابي بترميم نفسه



🔸انتهى في القيادة الشمالية العسكرية التمرين العسكري المشترك للفرقتيْن العسكريتيْن… pic.twitter.com/qPe11K4FfY — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2025

نشر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي باللغة العربية افيخاي ادرعي، صورًا وفيديوهات، عبر منصة "اكس"، وكتب "انتهى في القيادة الشمالية العسكرية التمرين العسكري المشترك للفرقتيْن العسكريتيْن الجليل (91) و 146 بمشاركة سلاحيْ الجو والبحرية. لقد شمل التمرين التدرب على مختلف السيناريوهات الدفاعية والانتقال إلى حالة الطوارئ بالإضافة إلى محاكاة الهجوم ومداهمة مناطق مسيطرة داخل الأراضي اللبنانية.لقد تم التخطيط لهذا التمرين في اطار خطة التدريبات السنوية وفي اطار رفع جاهزية القوات على كافة الجبهات.قائد المنطقة الشمالية: نعمل على مدار أشهر طويلة بقوة شديدة ضد كل تهديد على سكان الشمال وسنواصل التصرف بهذه الطريقة. نعمل وسنواصل العمل لرصد واحباط كل تخطيط ونية ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه. هذا التمرين يعزز جاهزيتنا دفاعيًا وهجوميًا. يسعدني ان أرى السكان يعودون إلى بيوتهم حيث تقع على عاتقنا مسؤولية حمايتهم.يواصل الجيش الاسرائيلي الانتشار على طول الحدود اللبنانية بالإضافة إلى خمس نقاط مسيطرة داخل جنوب لبنان بهدف حماية بلدات ومواطني الجليل."