أدرعي: انتهاء التمرينات العسكرية...ولن نسمح لحزب الله بترميم نفسه

#عاجل 🔸قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين في ختام تمرين فرقتيْن عسكريتيْن على الحدود اللبنانية: نعمل وسنواصل العمل لرصد واحباط كل تخطيط ونية ولن نسمح لحزب الله الإرهابي بترميم نفسه
🔸انتهى في القيادة الشمالية العسكرية التمرين العسكري المشترك للفرقتيْن العسكريتيْن… pic.twitter.com/qPe11K4FfY
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 30, 2025
#عاجل 🔸قائد المنطقة الشمالية الميجر جنرال أوري غوردين في ختام تمرين فرقتيْن عسكريتيْن على الحدود اللبنانية: نعمل وسنواصل العمل لرصد واحباط كل تخطيط ونية ولن نسمح لحزب الله الإرهابي بترميم نفسه
🔸انتهى في القيادة الشمالية العسكرية التمرين العسكري المشترك للفرقتيْن العسكريتيْن… pic.twitter.com/qPe11K4FfY