ترامب يهدد بقصف إيران إذا لم تتوصل لاتفاق بشأن برنامجها النووي مع واشنطن

توعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف إيران إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي.



وفي مقابلة "ان. بي. سي." قال ترامب "إذا لم توقّع ايران الاتفاق، سيكون هناك قصف"، مهددًا بمعاقبة إيران عبر فرض ما سماه "رسوما جمركية ثانوية".