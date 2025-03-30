فقدان ثلاثة بحارة صينيين قبالة سواحل غانا إثر هجوم

أعلن الجيش الغاني في بيان أصدره نهاية الأسبوع فقدان ثلاثة بحارة صينيين منذ تعرض سفينتهم الخميس "لهجوم يشتبه بأن قراصنة نفذوه" قبالة سواحل غانا.



صعد سبعة مسلحين الخميس على متن السفينة "منغكسين 1" المسجلة باعتبارها مخصصة للصيد، قبيل الساعة 18,00 بالتوقيت المحلي قبالة السواحل الغانية، بحسب الجيش.



قام المهاجمون بجمع أفراد الطاقم، مما دفع آخرين إلى الاختباء. وبعد ثلاث ساعات من رحيلهم، تبين اختفاء القبطان ونائبه وكبير المهندسين، وجميعهم صينيون.



وقال الجيش إنه "يشتبه في أن المهاجمين خطفوهم".

