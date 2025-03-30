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ترامب "غاضب" من بوتين ويهدّد برسوم إضافية على النفط الروسي

أخبار دولية
2025-03-30 | 11:40
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ترامب &quot;غاضب&quot; من بوتين ويهدّد برسوم إضافية على النفط الروسي
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ترامب "غاضب" من بوتين ويهدّد برسوم إضافية على النفط الروسي

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انّه "غاضب جدا" من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على خلفية النزاع في أوكرانيا، مهددا بفرض رسوم جديدة على النفط الروسي، في ما يشكّل تغييرا كبيرا في موقفه من موسكو. 
     
وقالت المذيعة على شبكة "إن بي سي" كريستين ويلكر إنّ الرئيس الأميركي اتصل بها للتعبير عن غضبه من تشكيك بوتين في مستقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كقائد.
     
وخلال برنامجها "ميت ذا برس" (Meet The Press) الأحد، نقلت ويلكر تصريحات أدلى بها ترامب في محادثة هاتفية أُجريت معه في الصباح الباكر.
     
ونقلت عنه تحذيره من أنّه "إذا لم نتمكّن، أنا وروسيا، من التوصل إلى اتفاق لوقف حمام الدم في أوكرانيا، وفي حال رأيت أنّ ذلك كان خطأ روسيا، فسوف أفرض رسوما جمركية ثانوية على النفط الذي يخرج من روسيا".

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