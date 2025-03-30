إسرائيل تصادق على شق طريقين جديدين في الضفة الغربية المحتلة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد المصادقة على مشروع شق طريقين جديدين في الضفة الغربية المحتلة، ما يعزز النشاط الاستيطاني في منطقة معاليه أدوميم.



وقال مكتب نتانياهو في بيان "وافق مجلس الوزراء الأمني الليلة الماضية على اقتراح وزير الدفاع يسرائيل كاتس لبناء طرق بديلة مما سيؤدي إلى بناء شبكة طرق جديدة في منطقة معاليه أدوميم".



وأضاف أن هذا المشروع "سيحسن تاليا حركة المرور ويعزز البنية التحتية للنقل بين القدس ومعاليه أدوميم وشرق منطقة بنيامين، مما يسمح باستمرار تطوير المستوطنات في منطقة إي 1".



تقع المنطقة "إي 1" خارج القدس في الضفة الغربية ويعيش فيها بدو.