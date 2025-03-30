الجيش في نيجيريا يقول بعد مقتل متظاهرين شيعة إنه رد على إطلاق نار استهدف جنوده

عزا الجيش النيجيري الأحد اشتباكات أسفرت عن مقتل 12 شخصا الجمعة خلال مسيرة نظّمتها جماعة شيعية في أبوجا، إلى متظاهرين "عنيفين" فتحوا النار على قوات الأمن.



ودعت الحركة الإسلامية في نيجيريا التي حظرتها السلطات في العام 2019 بسبب دعوتها إلى ثورة إسلامية في البلاد، إلى تنظيم تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.



وأفاد تقرير استخباراتي حكومي اطلعت عليه وكالة فرانس برس بأن 11 متظاهرا وجنديا واحدا قتلوا.

