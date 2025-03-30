ماكرون يدعو نتانياهو إلى "وضع حد للضربات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصال هاتفي الأحد إلى "وضع حد للضربات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار"، في وقت تواصل إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني.



وكتب الرئيس الفرنسي على منصة "اكس" "دعوتُ رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى وضع حد للضربات على غزة والعودة إلى وقف إطلاق النار، الذي يجب على حماس قبوله. وشددتُ على ضرورة استئناف المساعدات الإنسانية فورا". كما دعا ماكرون إسرائيل إلى "الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار" في لبنان حيث قصفت إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة للمرة الأولى بعد أربعة أشهر من هدنة هشة.

