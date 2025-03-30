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حكومة سوريا الأولى بعد الأسد: ١٩ تكنوقراط و٩ في فلك هيئة تحرير الشام

أخبار دولية
2025-03-30 | 13:30
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حكومة سوريا الأولى بعد الأسد: ١٩ تكنوقراط و٩ في فلك هيئة تحرير الشام
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حكومة سوريا الأولى بعد الأسد: ١٩ تكنوقراط و٩ في فلك هيئة تحرير الشام

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