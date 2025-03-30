الاتحاد الدولي للصليب الأحمر يبدي "غضبه" إثر مقتل ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر في غزة

اعرب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الاحد عن "غضبه" لاستشهاد ثمانية مسعفين من الهلال الأحمر كانوا يؤدون واجبهم في غزة، سائلا "متى يتوقف ذلك؟".



وقال الأمين العام للاتحاد جاغان تشاباغين في بيان "أشعر بحزن شديد. هؤلاء المسعفون المتفانون كانوا يتعاملون مع جرحى. كانوا طواقم إنسانية. كانوا يضعون شارات من المفترض أن تحميهم. وكانت سيارات الإسعاف العائدة اليهم تحمل علامات واضحة. كان ينبغي أن يعودوا إلى عائلاتهم، لكنهم لم يفعلوا".

