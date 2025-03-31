إحراق شواحن كهربائية خاصة بسيارات تيسلا في فرنسا

تعرّض 12 جهاز شحن كهربائيّ فائق السرعة خاصًا بسيارات تيسلا للحرق، في مرأب أحد المتاجر، وسط فرنسا، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية لوكالة فرانس برس.



وأكّد المصدر ما ورد في صحيفة لو بروغريه المحلية عن إحراق الشواحن، ليل الأربعاء الخميس، في بلدة سان شامون، في إقليم لوار.



وأصيب اثنان من أجهزة الشحن، التي تبلغ قيمتها عشرات آلاف اليوروهات، بتلف كامل، في حين، تعرضت الأجهزة الأخرى لأضرار.



وكتب المرتكبون على أرضية الموقف باللون الأبيض عبارة: "حملة وُلدت لتحرق ضد تيسلا".



ولفت المصدر في الشرطة إلى أنّ هذا هو العمل الأوّل، الذي يستهدف أعمال الملياردير الأميركيّ إيلون ماسك، في لوار.



وأوضح أنّ تحقيق فُتح في شأن "التسبب بأضرار وتدمير بواسطة الحرق"، ولكن لم يُقبض على أيّ مشتبه به، حتى الآن.