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مسؤولان أميركيان ومصدر لأكسيوس: ترامب يخطّط لزيارة السعودية في منتصف أيّار

أخبار دولية
2025-03-31 | 00:15
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مسؤولان أميركيان ومصدر لأكسيوس: ترامب يخطّط لزيارة السعودية في منتصف أيّار
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مسؤولان أميركيان ومصدر لأكسيوس: ترامب يخطّط لزيارة السعودية في منتصف أيّار

يخطّط الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لزيارة السعودية، في منتصف أيّار، في زيارة خارجية أولى له، منذ توليه الرئاسة للمرة الثانية، وفق ما أكّد مسؤولان أميركيان ومصدر لموقع أكسيوس الإخباريّ.
 
وأوضحوا أنّ الزيارة المحتملة، نوقشت في الأسابيع القليلة الماضية، بين مسؤولين أميركيين كبار ونظرائهم السعوديين، بما في ذلك على هامش محادثات في شأن الحرب، في أوكرانيا.

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