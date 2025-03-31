فنزويلا تسلمت أوّل مجرم خطر من بين مهاجرين مرحلين من الولايات المتحدة

أفادت السلطات الفنزويلية بوصول رحلة جوية جديدة تقل 175 مهاجرًا مرحلين من الولايات المتحدة، من بينهم زعيم عصابة، في تأكيد أوليّ من كراكاس بوجود مجرم، بين المرحّلين.



وشنّ الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، حملة ضد المهاجرين، منذ وصوله إلى السلطة في كانون الثاني، حين قام بترحيل مئات الأشخاص، الذين وصفتهم إدارته بأنّهم "رجال عصابات" إلى أميركا اللاتينية.



وقال وزير الداخلية ديوسدادو كابيلو: "للمرة الأولى في هذه الرحلات يصل شخص ذو أهمية مطلوب لنظام العدالة الفنزويليّ".



وأضاف الوزير أنّ الرجل "ليس من ترين دي أراغوا"، في إشارة إلى العصابة الفنزويلية التي وصفتها واشنطن بأنّها "منظمة إرهابية أجنبية".



واستقبل كابيلو المهاجرين، في مطار مايكيتيا الدوليّ، قرب كراكاس.



وكشف الوزير عن أنّ المجرم المرحّل "ينتمي إلى عصابة من ولاية تروخيو، عصابة إل كاغون".



ونفى كابيلو أن يكون بين المهاجرين، الذين استقبلتهم فنزويلا، حتى الآن، أيّ عضو في عصابة ترين دي أراغوا.