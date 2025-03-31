المبعوث الروسيّ: موسكو وواشنطن بدأتا محادثات في شأن المعادن الأرضية النادرة المشتركة

بدأت موسكو وواشنطن محادثات في شأن المعادن الأرضية النادرة المشتركة ومشروعات أخرى، في روسيا، وفق ما أكّد المبعوث الروسيّ الخاص للتعاون الاقتصاديّ والاستثماريّ الدوليّ كيريل دميترييف.



وقال دميترييف، لإزفيستيا: "المعادن الأرضية النادرة هي مجال مهم للتعاون، وبالطبع بدأنا مناقشات عن مختلف المعادن الأرضية النادرة ومشروعات (أخرى) في روسيا".



وشدّد على أنّ بعض الشركات أبدت اهتمامًا بالمشروعات بالفعل.



وذكرت صحيفة إزفيستيا أنّ التعاون قد يُناقش بشكل أكبر في الجولة المقبلة من المحادثات الروسية الأميركية، التي قد تجري، منتصف نيسان، في السعودية.