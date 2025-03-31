اكتشاف حقل نفط رئيسيّ في بحر الصين الجنوبيّ

أعلنت شركة الصين الوطنية للنفط اكتشاف حقل نفط رئيسيّ، شرق بحر الصين الجنوبيّ، وفق ما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.



وتجاوزت الاحتياطيات المؤكدة للحقل الجديد 100 مليون طن.



وذكرت شينخوا أنّ حقل هويتشو النفطيّ يقع على بعد نحو 170 كيلومترًا، قبالة مدينة شينجن، في مقاطعة غوانغدونغ، في جنوب الصين.



وقالت إنّ أعمال الحفر التجريبية تنتج 413 برميلًا من النفط الخام يوميًا و68 ألف متر مكعب من الغاز الطبيعيّ.



وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أنّ بحر الصين الجنوبيّ غير مستكشف بالكامل، حتى الآن، بسبب النزاعات الإقليمية، ولكن معظم النفط والغاز المكتشفين يقعان في مناطق غير متنازع عليها.



وتدعي الصين سيادتها على معظم بحر الصين الجنوبيّ، لكن الفيليبين وماليزيا وفيتنام وإندونيسيا وبروناي المطلة على البحر تتنازع السيادة على مناطق منه.