ترامب توعّد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية

أوضح الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ الرسوم الجمركية المضادة، التي سيعلن عنها، هذا الأسبوع، ستشمل الدول كلّها وليس عددًا محدودًا فحسب.



من جهة أخرى، أعلن ترامب إزالة شجرة تاريخية ضخمة من نوع الـ"ماغنوليا" هذا الأسبوع، بعدما ظللت الرواق الجنوبيّ للبيت الأبيض، منذ القرن التاسع عشر.



وبذل خبراء الأشجار ما بوسعهم منذ سنوات للحفاظ على شجرة الماغنوليا المريضة التي تزين الواجهة الجنوبية للبيت الأبيض.



كذلك، حذّر نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، من مواجهة "مشاكل كبيرة"، في حال تراجع عن ابرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.



ورأى ترامب، في حديث له لصحافيين، على متن طائرة، أنّ زيلينسكي يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة.



في سياق نتصل، أشار ترامب إلى التوصل إلى اتفاق مع شركة بايت دانس الصينية، الشركة المالكة لتيك توك، لبيع تطبيق المقاطع المصوّرة القصيرة، الذي يستخدمه 170 مليون أميركيّ قبل الموعد النهائيّ، السبت.



وتوعّد إيران بالقصف وفرض رسوم جمركية ثانوية، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع واشنطن، في شأن برنامجها النوويّ.



وقال ترامب، في مقابلة هاتفية مع شبكة (إن.بي.سي)، إنّ مسؤولين أميركيين وإيرانيين يجرون محادثات.



وأضاف: "إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف، سيكون قصفًا لم يشهدوا مثله من قبل".



ولفت إلى وجود احتمال، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن يفرض عليهم رسومًا جمركية ثانوية مثلما فعل، قبل أربع سنوات.



وهدد ترامب أيضًا، بفرض ما وصفها بأنها رسوم جمركية ثانوية التي تؤثر على مشتري سلع الدولة، التي تفرض عليها ووجه هذا التهديد لروسيا وإيران.