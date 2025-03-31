نتانياهو يعين قائدًا سابقًا للبحرية رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخليّ

اختار رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو، القائد الأسبق للبحرية اللواء إيلي شارفيت رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخليّ (شاباك)، وفق ما أفاد بيان صادر عن مكتبه.



وأوضح، في البيان، أنّه، بعد إجراء مقابلات معمقة مع سبعة مرشحين جديرين، قرر تعيين قائد البحرية الأسبق اللواء المتقاعد إيلي شارفيت، رئيسًا جديدًا للشين بيت.