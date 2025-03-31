خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب

أعلن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، أن الولايات المتحدة ستتلقى صفعة قوية إذا تصرفت بناء على تهديدات الرئيس دونالد ترامب بقصف إيران إذا لم تتوصل إلى اتفاق نووي جديد مع واشنطن.

ولفت خامنئي الى أن العداء من الولايات المتحدة وإسرائيل قائم على الدوام.



وقال: "إنهما تهددان بمهاجمتنا، وهو أمر لا نعتقد أنه وارد بدرجة كبيرة، ولكن إذا ألحقتا (بنا) أي ضرر، فستتلقيان بالتأكيد صعفة قوية بالمثل".



وأضاف: "إذا كانتا تفكران في إثارة الفتنة داخل البلاد مثلما فعلتا في السنوات القليلة الماضية، فإن الشعب الإيراني سيتعامل معهما بنفسه".