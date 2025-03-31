اعتراض طائرات مسيرة أوكرانية وتدميرها

اعترضت وحدات الدفاع الجويّ ودمرت 66 طائرة مسيرة أوكرانية أثناء الليل، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.



وتم تدمير 41 طائرة مسيرة فوق منطقة بريانسك الحدودية و24 فوق منطقة كالوجا وواحدة فوق منطقة كورسك.



وذكر حاكما منطقتي بريانسك وكالوجا على وسائل التواصل الاجتماعيّ أنّ هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية لم تسفر عن أضرار.