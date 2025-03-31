أوكرانيا: روسيا تطلق 131 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، أن روسيا أطلقت 131 طائرة مسيرة وصاروخين باليستيين إسكندر-إم خلال هجمات الليلة الماضية.وقال إنه أسقط 57 طائرة مسيرة، بينما لم تصل 45 طائرة أخرى إلى أهدافها بسبب إجراءات إلكترونية مضادة على الأرجح.ولم يحدد الجيش مصير الطائرات المسيرة المتبقية وعددها 29.