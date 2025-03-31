الرئيس السوري: الحكومة الجديدة راعت تنوع المجتمع السوري ولا يمكن إرضاء الجميع

أعلن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، أن الحكومة الجديدة راعت "تنوع" المجتمع السوري، بعيدا عن "المحاصصة"، مقرا في الوقت ذاته بصعوبة "إرضاء" الجميع، في ردّ ضمني على انتقادات طالت تركيبة الحكومة التي تولى مقربون منه أبرز حقائبها.وفي كلمة ألقاها عقب أدائه صلاة عيد الفطر في قصر الشعب، قال الشرع: "سعينا قدر المستطاع أن نختار الأكفاء وراعينا التوسع والانتشار والمحافظات وراعينا أيضا تنوع المجتمع السوري، رفضنا المحاصصة ولكن ذهبنا إلى المشاركة" في تشكيل الحكومة واختيار وزرائها.وأضاف: "اخترناهم أصحاب كفاءة وأصحاب خبرة ومن دون توجهات فكرية أو سياسية معينة، همهم الوحيد هو بناء هذا البلد وبناء هذا الوطن وسنوفر لهم كل الإمكانيات ليكونوا ناجحين".وأكد الشرع أنه لن يستطيع ارضاء الجميع، مشيرا الى أن أي خطوات ستتخذ لن تحصل على التوافق لكن يجب التوافق بالحد الأدنى وبقدر المستطاع.