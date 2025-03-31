لاغارد تدعو إلى "مسيرة نحو استقلال" أوروبا بمواجهة حرب ترامب التجارية

دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إلى "مسيرة نحو الاستقلال" في أوروبا بمواجهة الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.



وقالت لاغارد، لفرانس أنتر إنّ ترامب "يطلق على ذلك تسمية يوم الاستقلال في الولايات المتحدة".



واعتبرتها لحظة تحتّم عليهم أن يتخذوا قرارًا جماعيًا بالامساك بشكل أفضل بمصيرهم.



وأعربت عن اعتقادها "أنها مسيرة نحو الاستقلال"، متحدثة عن "لحظة وجودية لأوروبا".



وقالت: "من أجل أن نضع أنفسنا في موقع يمكننا من التفاوض بصورة فعالة، علينا أن نظهر أننا لن نكتفي بالإذعان".



وحذّرت من أنّ "الحرب التجارية لا يخرج منها سوى خاسرين".