القضاء الفرنسيّ يدين زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة

دانت محكمة باريس زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن باختلاس أموال عامة مع ثمانية نواب أوروبيين من حزبها التجمع الوطنيّ.



وقدرت المحكمة الضرر الإجماليّ بـ2,9 مليون يورو، معتبرة أنّ النواب الأوروبيين المتهمين "حملوا البرلمان الأوروبيّ نفقات أشخاص كانوا يعملون في الواقع لحساب الحزب"، من غير أن تصدر حكمها في الوقت الحاضر.