"حماس": كل من يستطيع حمل السلاح في العالم ليتحرك

دعا القيادي في حركة "حماس" سامي أبو زهري "كلّ من يستطيع حمل السلاح في كلّ مكان في العالم الى أن يتحرّك"، ضد خطة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.



وقال أبو زهري تعليقًا على دعوة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتانياهو حركة "حماس" إلى إلقاء السلاح وخروج قادتها من غزة، إنّ هذه التصريحات تعني "أنَّ هدف الحرب هو تطبيق خطَّة ترامب للتَّهجير".



وأضاف: "إزاء هذا المخطّط الشَّيطانيّ، فإنَّ على كلّ من يستطيع حمل السلاح في كلّ مكان بالعالم أن يتحرّك. لا تدَّخروا عبوّة أو رصاصة أو سكّينًا أو حجرًا".