ترامب لزيلينسكي: مشاكل كبيرة ستعانيها في حال تراجعت عن ابرام الاتفاق

حذّر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب، نظيره الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي، من مواجهة "مشاكل كبيرة"، في حال تراجع عن ابرام اتفاق يتيح للولايات المتحدة استغلال المعادن الأوكرانية النادرة.



ورأى ترامب، في حديث له لصحافيين، على متن طائرة، أنّ زيلينسكي يحاول التراجع عن اتفاق المعادن الأرضية النادرة.