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إنقاذ امرأة من تحت أنقاض فندق في ميانمار

أخبار دولية
2025-03-31 | 07:09
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إنقاذ امرأة من تحت أنقاض فندق في ميانمار
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إنقاذ امرأة من تحت أنقاض فندق في ميانمار

انتشل رجال الإنقاذ امرأة من تحت أنقاض فندق في ميانمار، وفق ما أكّد مسؤولون.
 
وانتشل رجال الانقاذ المرأة من تحت الأنقاض، بعد أن أمضت 60 ساعة محاصرة بين حطام فندق جريت وول المنهار في مدينة ماندالاي، بعد عملية استمرت خمس ساعات نفذتها فرق صينية وروسية ومحلية، وفقًا لمنشور للسفارة الصينية على فيسبوك.
 
وقالت السفارة في وقت مبكر اليوم الاثنين إن المرأة في حالة مستقرة.
 
وماندالاي قريبة من مركز الزلزال الذي وقع يوم الجمعة وبلغت شدته 7.7 درجة وتسبب في دمار واسع النطاق في ميانمار وأضرار في تايلاند.
 
وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، استعانت فرق الإنقاذ برافعات وكلاب مدربة اليوم الاثنين وواصلت البحث عن 76 شخصًا دفنوا أسفل أنقاض  ناطحة سحاب تحت الإنشاء انهارت بسبب الزلزال.
 
وقال تشادتشارت سيتيبونت حاكم بانكوك إن رجال الإنقاذ لن يستسلموا على الرغم من تضاؤل فرص العثور على أشخاص على قيد الحياة.
 
وأضاف: "ستستمر عمليات البحث حتى بعد مرور 72 ساعة، لأن الأشخاص الذين حوصروا لمدة أسبوع في تركيا نجوا ولم يتم إلغاء عمليات البحث".
 
ولفت إلى أنّ عمليات المسح الآلي للأنقاض أشارت إلى أنه ربما يكون هناك أشخاص على قيد الحياة تحت الأنقاض، ويتم إرسال كلاب مدربة على استخدام الكلاب البوليسية لمحاولة تحديد مواقعهم.
 
 

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