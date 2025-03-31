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حريق بأحد معارض تسلا في روما يدمر 17 سيارة
أخبار دولية
2025-03-31 | 08:29
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حريق بأحد معارض تسلا في روما يدمر 17 سيارة
أعلن رجال إطفاء اليوم الاثنين أن حريقًا اندلع خلال الليل بأحد معارض شركة تسلا الأميركية للسيارات الكهربائية في روما، ما أدى إلى تدمير 17 سيارة.
ولم يذكروا سبب اندلاع الحريق.
وأفادت وكالات أنباء إيطالية بأن المحققين يبحثون في أسباب عدة محتملة منها الحرق العمد.
وذكرت فرق الإطفاء في بيان أن خدمات الطوارىء تدخلت في الساعة 04:30 صباحًا (02:30 بتوقيت جرينتش) في حي توري أنجيلا شرقي روما، مضيفة أنه لم يصب أحد.
وأشارت إلى أن الحريق ألحق أضرارًا جزئية بالمبنى.
أخبار دولية
معارض
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