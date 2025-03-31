وزارة الصحة التابعة لحماس: نحو ألف قتيل منذ استئناف إسرائيل هجماتها قبل أسبوعين



أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في غزة، أن 1001 شخصا قتلوا في القطاع منذ أن استأنفت إسرائيل غاراتها الواسعة النطاق في 18 آذار.



وتشمل الحصيلة 80 شخصا قتلوا في الساعات الـ48 الماضية حتى صباح الاثنين ما يرفع العدد الإجمالي للقتلى في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023 إلى 50,357 شخصا، بحسب بيان للوزارة.