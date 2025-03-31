الرئيسان المصري والإيراني يبحثان هاتفيا الأوضاع في المنطقة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإيراني مسعود بزشكيان تبادلا خلاله التهنئة بمناسبة عيد الفطر وتطرقا إلى الوضع في المنطقة.وأفاد المتحدث محمد الشناوي بأن الرئيس الإيراني "وجه الشكر للرئيس السيسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة".وأكد السيسي خلال الاتصال، حرص مصر على "خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة بما يضمن الاستقرار والأمان لشعوبها كافة".