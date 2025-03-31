روسيا تتهم أوكرانيا بمهاجمة منشآت للطاقة

اتهمت روسيا الجيش الأوكراني بمهاجمة مواقع للطاقة، معتبرة ذلك انتهاكا لالتزامات كييف وقف مثل هذه الضربات.



وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إن قادة روسيا وأوكرانيا اتفقوا على وقف الضربات على منشآت الطاقة رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي أو وقف لإطلاق النار، وتبادُل الجانبين الاتهامات بشن هجمات جديدة.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الأوكراني شنّ هجوما بالطيران المسير والمدفعية على مواقع للطاقة في منطقة بريانسك الحدودية مساء الأحد.



وأشارت الى أن الهجمات ألحقت أضرارا بخطوط الكهرباء وقطعت إمداداتها.



واعتبرت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن "استمرار الهجمات المتعمدة من قبل الجيش الأوكراني على منشآت الطاقة الروسية دليل على عدم تقيد نظام كييف التام بالتزاماته المتعلقة بتسوية النزاع في أوكرانيا".



كما اتهمت كييف روسيا بإطلاق النار على مواقع الطاقة لديها خلال الأسبوع الماضي، ودعت واشنطن التي تسعى لوقف لإطلاق النار، إلى التعليق.