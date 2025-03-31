مقتل 3 أشخاص في انفجار بمسجد في أوزبكستان

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وأصيب عشرة آخرون، إثر انفجار غازي في مسجد بأوزبكستان.



وقالت وزارة الطوارئ في بيان نُشر على "تلغرام"، إن الانفجار حدث في حمام مسجد في منطقة أنديجان شرقي أوزبكستان.



وأضافت أن التحقيق جار في الانفجار الذي وقع خلال عطلة عيد الفطر.