السويد تعلن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.6 مليار دولار

أعلنت السويد اليوم الاثنين مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 16 مليار كرونة (1.59 مليار دولار)، وذلك في أكبر حزمة حتى الآن من الدولة الاسكندنافية التي قالت إنها تريد مساعدة كييف على تعزيز موقفها في المحادثات بشأن إنهاء الحرب.



وأشار وزير الدفاع بال جونسون في مؤتمر صحفي إلى أن تسعة مليارات كرونة ستخصص لشراء معدات جديدة في عمليات تقودها السويد، بينما ستذهب خمسة مليارات إلى قطاع الصناعات الدفاعية في أوكرانيا في صورة منح مالية.



وقال: "نحن حاليًا في مرحلة حاسمة من الحرب. نركز في الوقت الحالي على دعم أوكرانيا قدر الإمكان حتى تتمكن من التفاوض من موقع قوة".



وأوضح جونسون أن كل الدول الأوروبية يتعين عليها في الوقت الحالي زيادة دعمها لأوكرانيا، قائلًا: "المزيد من الأطراف عليها بذل المزيد من الجهد".



وردًا على سؤال في المؤتمر الصحفي عما إذا كانت أوروبا لديها القدرة المالية والإنتاجية لتحمل المزيد من المسؤولية إذا قلصت الولايات المتحدة مساعداتها، أجاب: "أنا منشغل بالإنتاج الصناعي الدفاعي أكثر من الموارد المالية".



وأشار إلى أن "الاتحاد الأوروبي وحده لديه اقتصاد يعادل ثمانية أمثال اقتصاد روسيا، لذلك إذا كانت هناك إرادة، سنجد وسيلة للدعم المكثف. الأمر المقيد هو الإنتاج الصناعي الدفاعي في أوروبا الذي تكيف مع فترة السلم".



وقالت الحكومة السويدية إنها ستزيد من مساعداتها لأوكرانيا هذا العام، إذ رفعت مخصصات بميزانية 2025 إلى 40 مليار كرونة من 25 مليار كرونة كانت متوقعة في وقت سابق، وذلك لمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي.



وبإضافة الحزمة الجديدة يصل إجمالي الدعم العسكري السويدي لأوكرانيا منذ 2022 إلى 80 مليار كرونة.



(الدولار = 10.0316 كرونة سويدية)