مولدوفا تطرد 3 دبلوماسيين روس... وموسكو تتعهد بالرد

أعلنت وزارة الخارجية في مولدوفا أنه تم إعلان ثلاثة موظفين في السفارة الروسية أشخاصا غير مرغوب فيهم وتم إلزامهم بمغادرة البلاد.



وأوضحت الوزارة عبر تيليغرام، أن "قرار سلطات مولدوفا يستند إلى أدلة دامغة على ممارستهم أنشطة تتعارض مع الصفة الدبلوماسية".



وتعهدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على ذلك القرار.