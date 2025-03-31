عدد قتلى زلزال ميانمار يرتفع إلى 2065

أعلنت قناة (إم.آر.تي.في) التليفزيونية الرسمية في ميانمار أن عدد قتلى الزلزال الذي وقع في البلاد يوم الجمعة وبلغت قوته 7.7 درجة ارتفع إلى 2065، فضلًا عن أكثر من 3900 مصاب وما يزيد على 270 مفقودًا.