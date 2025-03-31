بعد فقدان 4 جنود أميركيين في ليتوانيا... العثور على جثث ثلاثة منهم

أعلن الجيش الأميركي الاثنين العثور على جثث ثلاثة من أربعة جنود أميركيين فقدوا في ليتوانيا الأسبوع الماضي، بعدما وجد المنقذون المركبة المدرعة التي كانوا يستقلونها في مستنقع.



وقال مكتب الشؤون العامة للجيش الأميركي في أوروبا وإفريقيا في بيان: "عثر على ثلاثة جنود من الجيش الأميركي تابعين للواء القتال المدرع الأول، فرقة المشاة الثالثة، ميتين في ليتوانيا"، مؤكدا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة عن الجندي الرابع المتبقي.