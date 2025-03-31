وارسو توقع عقدًا للدفاع الجوي مع واشنطن بقيمة ملياري دولار

أعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش الاثنين عن توقيع اتفاق بقيمة ملياري دولار مع الولايات المتحدة للحصول على دعم لوجستي لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت الأميركية الصنع.



وقال كوسينياك كاميش خلال مراسم التوقيع في بولندا: "الاستثمار البالغ نحو ملياري دولار، لأن هذه هي قيمة الصفقة التي تم توقيعها للتو، هو لتسليم معدات والدعم اللوجستي لبطاريات باتريوت العاملة بشكل جيد، للنظام بأكمله".