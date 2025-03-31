الصين واليابان وكوريا الجنوبية سترد معا على الرسوم الأميركية

أفاد حساب لتلفزيون الصين المركزي (سي.سي.تي.في) على منصات التواصل الاجتماعي، أن الصين واليابان وكوريا الجنوبية توصلت إلى توافق على أن ترد بشكل مشترك على الرسوم الجمركية الأميركية.



وجاء في منشور على حساب "يويوان تانتيان" بمنصة ويبو، أن اليابان وكوريا الجنوبية تسعيان لاستيراد مواد خام لأشباه الموصلات من الصين، وأن الصين مهتمة أيضا بشراء منتجات الرقائق من اليابان وكوريا الجنوبية.



وذكر الحساب أن الأطراف الثلاثة اتفقت على تعزيز التعاون في سلسلة التوريد والانخراط في حوار أوسع بشأن ضوابط التصدير.