وزير الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن إن كان الموقف متساو

بعدما هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بضرب إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن ملفها النووي، توعّد المرشد الأعلى للجمهورية الايرانية علي خامنئي برد حازم في حال تعرض بلاده لهجوم.



من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي أن طهران مستعدةٌ للتفاوض مع واشنطن إن كان الموقف متساوٍ.