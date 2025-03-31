الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

زيلينسكي من بوتشا: للحفاظ على "الوحدة"

أخبار دولية
2025-03-31 | 13:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
زيلينسكي من بوتشا: للحفاظ على &quot;الوحدة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
زيلينسكي من بوتشا: للحفاظ على "الوحدة"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحفاظ على "الوحدة" في مواجهة روسيا، بعد حوالى ثلاث سنوات من المجزرة التي ارتكبت بحق مدنيين في بوتشا وفي وقت أصبحت الدعوات إلى وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا.
     
وطلب زيلينسكي خلال قمة تذكارية في هذه المدينة الواقعة في ضاحية كييف، من حلفائه مواصلة دعم "الدفاع" عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي الذي بدأ في شباط 2022.
     
وقال: "من فضلكم اعتبروا أن ما حصل في بوتشا (...) يمكن أن يحدث في أي دولة أوروبية إذا لم تنجح وحدتنا الآن في تحميل روسيا مسؤولية هذه الحرب".
     
ويُتّهم الجيش الروسي بارتكاب مجزرة بحق مئات المدنيين ربيع العام 2022 في بوتشا. واكتشفت جثثهم عندما انسحب الجنود الروس من المدينة بين نهاية آذار ومطلع نيسان.
      
وأكّد زيلينسكي أن "الضغط على روسيا والعقوبات المفروضة عليها ضروريان لضمان عدم توسّع رقعة الحرب والانتهاكات بشكل أكبر".
     
وشدّد الرئيس الأوكراني على أنه يريد "نهاية لهذه الحرب" لكنه أصر على أهمية "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا لتجنب غزو جديد من روسيا.
     
كما أشار زيلينسكي إلى أن بلاده "وثّقت" حتى الآن أكثر من 183 ألف جريمة مرتبطة بالغزو الروسي.
     
 

أخبار دولية

زيلينسكي

أوكرانيا

الغزو الروسي

بوتشا

LBCI التالي
خامنئي: أميركا ستتلقى صفعة إذا تصرفت بناء على تهديدات ترامب
نتانياهو يعين قائدًا سابقًا للبحرية رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخليّ
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-03-09

الشرع يدعو الى "الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي" في سوريا

LBCI
أخبار دولية
2025-03-27

زيلينسكي في ختام قمة باريس: "روسيا لا تريد أي نوع من السلام" في أوكرانيا

LBCI
منوعات
2025-03-21

الذوبان يهدد المناطق الجليدية والأمم المتحدة تحذر: الحفاظ عليها مسألة "بقاء"

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-19

الرئيس عون التقى جمعية "الحفاظ على تراث ديغول" وتسلم دعوة لزيارة موناكو

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

LBCI
أخبار دولية
15:53

استقالة وزير المالية الإسرائيلي

LBCI
أخبار دولية
15:23

بعد أشهر من التوتر... ماكرون وتبون يعيدان إطلاق العلاقات الثنائية

LBCI
أخبار دولية
15:11

لوبن تطالب بعقد جلسة استئناف قضائية: لن أترك الحياة السياسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
13:12

فيتش: ضعف وكلاء إيران في الشرق الأوسط عزز وضع إسرائيل رغم احتمال اندلاع اشتباكات متقطعة واستمرار التوتر مع إيران

LBCI
خبر عاجل
14:45

قوى الأمن: مع استمرار زحمة السير على أوتوستراد جونية - بيروت سيتم الابقاء على تحويل حركة المرور إلى الطريق البحرية من ضبية باتجاه بيروت حتى الساعة 23:00

LBCI
أخبار دولية
11:32

الصين واليابان وكوريا الجنوبية سترد معا على الرسوم الأميركية

LBCI
أخبار دولية
14:34

نتنياهو يعلن أنه أدلى بشهادته في قضية "قطر غيت" ويستنكر توقيف اثنين من مساعديه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:04

إسرائيل تبحث عن خيارات في التعامل مع جبهة لبنان وعودة الإغتيالات واحدة من السيناريوهات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

بوتين يراهن على عودة الغاز الروسي لأوروبا بثمن أميركي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الـGhibli AI: الترند الذي أشعل السوشيال ميديا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

ضربة قاضية لليمين المتطرف: لوبان تُمنع من الترشح للرئاسة الفرنسية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إقالة موظفي USAID وإلغاء الوكالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

إعادة إعمار لبنان: الإصلاح أولًا ثم التمويل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ليلة 30 آذار 2025: "ما في حدا ببيتو"! هذا ما فعله برنامج أكرم من مين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

موقوفون في قضية إطلاق الصواريخ من الجنوب اللبناني

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
03:35

ثلاثة موقوفين في قضية اطلاق الصواريخ... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:22

جديد تحقيقات ملف الصورايخ على إسرائيل

LBCI
خبر عاجل
13:14

المكتب الإعلامي لسلام: الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في عيتا الشعب ورامية... العيد منقوص تحت الإحتلال وبين الشهداء

LBCI
حال الطقس
03:41

طقس متقلب مغبر ودافئ مع رياح قوية الثلاثاء

LBCI
أمن وقضاء
08:40

توقيف منفذ جريمة الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
09:29

في كفرجوز... أقدما على سرقة لافتات وكتبا عبارات "داعش"...

LBCI
خبر عاجل
12:59

قوى الأمن: بسبب الازدحام المروري على أوتوستراد جونية - بيروت تم تحويل حركة السير على الطريق البحرية من الضبية باتجاه بيروت اعتبارا من الساعة 19:30 وحتى الساعة 21:30

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More