زيلينسكي من بوتشا: للحفاظ على "الوحدة"

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الحفاظ على "الوحدة" في مواجهة روسيا، بعد حوالى ثلاث سنوات من المجزرة التي ارتكبت بحق مدنيين في بوتشا وفي وقت أصبحت الدعوات إلى وقف إطلاق النار أكثر إلحاحا.وطلب زيلينسكي خلال قمة تذكارية في هذه المدينة الواقعة في ضاحية كييف، من حلفائه مواصلة دعم "الدفاع" عن أوكرانيا ضد الغزو الروسي الذي بدأ في شباط 2022.وقال: "من فضلكم اعتبروا أن ما حصل في بوتشا (...) يمكن أن يحدث في أي دولة أوروبية إذا لم تنجح وحدتنا الآن في تحميل روسيا مسؤولية هذه الحرب".ويُتّهم الجيش الروسي بارتكاب مجزرة بحق مئات المدنيين ربيع العام 2022 في بوتشا. واكتشفت جثثهم عندما انسحب الجنود الروس من المدينة بين نهاية آذار ومطلع نيسان.وأكّد زيلينسكي أن "الضغط على روسيا والعقوبات المفروضة عليها ضروريان لضمان عدم توسّع رقعة الحرب والانتهاكات بشكل أكبر".وشدّد الرئيس الأوكراني على أنه يريد "نهاية لهذه الحرب" لكنه أصر على أهمية "الضمانات الأمنية" التي تطالب بها أوكرانيا لتجنب غزو جديد من روسيا.كما أشار زيلينسكي إلى أن بلاده "وثّقت" حتى الآن أكثر من 183 ألف جريمة مرتبطة بالغزو الروسي.