الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلتين أجنبيتين تحملان وقود ديزل مهربًا

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الحرس الثوري الإيراني احتجز اليوم الاثنين ناقلتين أجنبيتين تحملان أكثر من ثلاثة ملايين لتر من وقود الديزل المهرب.



ويجري نقل الناقلتين إلى ميناء بوشهر.