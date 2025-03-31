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نتنياهو يعلن أنه أدلى بشهادته في قضية "قطر غيت" ويستنكر توقيف اثنين من مساعديه

أخبار دولية
2025-03-31 | 14:34
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نتنياهو يعلن أنه أدلى بشهادته في قضية &quot;قطر غيت&quot; ويستنكر توقيف اثنين من مساعديه
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نتنياهو يعلن أنه أدلى بشهادته في قضية "قطر غيت" ويستنكر توقيف اثنين من مساعديه

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه أدلى بشهادته في قضية "قطر غيت"، واصفا التحقيقات بأنّها ذات دوافع سياسية ومستنكرا توقيف اثنين من مساعديه. 
     
وقال نتنياهو في بيان عبر الفيديو: "بمجرّد أن طُلب مني الإدلاء بشهادتي، قلت إنّني متوافر وأريد الإدلاء بشهادتي فورا". 

وأضاف: "فهمت أنّ التحقيق سياسي، لكنّني لم أُدرك إلى أي حد، وهم يحتجزون يوناتان أوريخ وإيلي فيلدشتاين رهينتين... لا توجد أي قضية، لا يوجد شيء على الإطلاق، فقط حملة مطاردة سياسية، لا شيء آخر".

أخبار دولية

نتنياهو

قضية

قطر غيت

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