ترامب: الخيار أمام الحوثيين واضح...

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهجمات على الحوثيين المدعومين من إيران ستستمر حتى يزول خطرهم على حرية الملاحة.



وقال ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال: "الخيار أمام الحوثيين واضح: توقفوا عن إطلاق النار على السفن الأميركية، وسنتوقف عن إطلاق النار عليكم. وإلا، فإننا في البداية فقط، والألم الحقيقي لم يأت بعد.. سواء للحوثيين أو رعاتهم في إيران".