لوبن تطالب بعقد جلسة استئناف قضائية: لن أترك الحياة السياسية

طلبت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن التي حُكم عليها بمنعها من الترشح لخمس سنوات، بعقد جلسة استئناف قضائية سريعا قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان 2027.



وقالت لقناة "تي إف 1" الفرنسية: "هناك ملايين الفرنسيين الذين يؤمنون بي، ملايين الفرنسيين الذين يثقون بي (...) أنا أحارب الظلم منذ 30 عاما، وسأواصل القيام بذلك حتى النهاية"، مؤكدة أنها "لن تترك الحياة السياسية بأي حال".

