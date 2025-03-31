استقالة وزير المالية الإسرائيلي

قدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش استقالته من منصبه، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.



وأوضح متحدث باسم سموتريتش أن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على طلب إيتمار بن جفير رئيس حزب "القوة اليهودية" القومي الديني الحصول على المزيد من المناصب الوزارية لدى عودته إلى الحكومة.



ومن غير المرجح أن تؤدي الخطوة إلى انهيار ائتلاف نتنياهو.