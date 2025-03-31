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لاريجاني: إيران "لن يكون أمامها خيار" سوى امتلاك السلاح النووي في حال تعرضها لهجوم
أخبار دولية
2025-03-31 | 16:13
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لاريجاني: إيران "لن يكون أمامها خيار" سوى امتلاك السلاح النووي في حال تعرضها لهجوم
حذّر علي لاريجاني المستشار المقرب للمرشد الأعلى الإيراني من أن طهران لا تسعى إلى امتلاك سلاح نووي، لكن "لن يكون أمامها خيار سوى القيام بذلك" في حال تعرضها لهجوم.
وقال لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الرسمي عقب تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن ضربات على إيران: "في مرحلة ما، إذا اخترتم (الولايات المتحدة) القصف بأنفسكم أو عبر إسرائيل، فإنكم ستجبرون إيران على اتخاذ قرار مختلف".
أخبار دولية
علي لاريجاني
إيران
سلاح نووي
هجوم
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