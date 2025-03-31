بسبب اتهامات بمعاداة السامية... إدارة ترامب تراجع العقود والمنح لجامعة هارفارد

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مراجعة للعقود والمنح الاتحادية لجامعة هارفارد بسبب اتهامات بمعاداة السامية.



وقالت وزارة التعليم ووزارة الصحة وإدارة الخدمات العامة في بيان مشترك: "سيراجع فريق العمل العقود التي تزيد قيمتها عن 255.6 مليون دولار بين جامعة هارفارد والهيئات التابعة لها وبين الحكومة الاتحادية".



وأضافت: "تشمل المراجعة أيضا التزامات المنح لسنوات متعددة بقيمة تزيد عن 8.7 مليار دولار لجامعة هارفارد والهيئات التابعة لها".