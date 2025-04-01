خفر السواحل الصينيون يسيّرون حول تايوان "دوريات لإنفاذ القانون"

أعلن خفر السواحل الصينيون الثلاثاء أنّهم سيّروا حول تايوان "دوريات لإنفاذ القانون"، وذلك بعيد إعلان الجيش الصيني أنّه أطلق مناورات عسكرية حول الجزيرة.



وقال تشو أنكينغ، المتحدّث باسم مكتب بحر الصين الشرقي التابع لخفر السواحل الصينيين إنّ "سفن خفر السواحل سيّرت دوريات لإنفاذ القانون في المياه المحيطة بجزيرة تايوان وأجرت تدريبات مثل عمليات تفتيش، وإلقاء قبض، واعتراض، واحتجاز، بحقّ سفن غير مصرّح لها".