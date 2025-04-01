الصين مستعدة لأداء "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي الثلاثاء أنّ بلاده مستعدّة لأداء "دور بنّاء" في سبيل إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وفي الوقت نفسه الدفاع عن "حقوق" موسكو.



وقال الوزير الصيني لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء قبيل اجتماع مقرّر في موسكو بينه وبين نظيره الروسي سيرغي لافروف إنّ "الصين مستعدّة، مع الأخذ في الاعتبار تطلّعات الأطراف المعنية، لأداء دور بنّاء مع المجتمع الدولي... في حلّ" النزاع الدائر منذ أكثر من ثلاث سنوات.

