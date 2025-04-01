مكسيكو تطالب واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية

طالبت مكسيكو الإثنين واشنطن بالحفاظ على اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية التي تربط الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وذلك قبيل رسوم جمركية جديدة يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعلان عنها الأربعاء.



وقال وزير الخارجية المكسيكي خوان رامون دي لا فوينتي لنظيره الأميركي ماركو روبيو خلال محادثة هاتفية أورد مضمونها بيان رسمي مكسيكي إنّ هذه المعاهدة التجارية "أفادت الدول الثلاث" ويجب أن "تظلّ سارية المفعول".



وأضاف البيان الصادر عن أمانة الشؤون الخارجية في الحكومة المكسكية أنّ دي لا فوينتي شدّد على أنّه "بالنظر إلى أنّ المعاهدة أفادت الدول الثلاث، لذلك يجب أن تبقى سارية المفعول ويجب البدء بمراجعتها سريعا".